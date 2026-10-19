Şanlıurfa Haliliye'de kanala düşen 10 yaşındaki down sendromlu çocuk yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen 10 yaşındaki down sendromlu çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Göktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki Bedirhan P., yolda yürüdüğü sırada dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Küçük çocuğun sulama kanalında çırpındığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler gelene kadar çevredeki vatandaşlar suya düşen Bedirhan P.'yi kanaldan çıkarmayı başardı. Sudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan Bedirhan P., ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan küçük çocuk, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bedirhan P., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı