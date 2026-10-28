Şanlıurfa Haliliye'de 16 yaşındaki çocuk otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı

Şanlıurfa Haliliye'de 16 yaşındaki çocuk otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki çocuğa 63 ABD 297 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı 16 yaşındaki çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi'nde, yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki ismi öğrenilemeyen çocuğa, 63 ABD 297 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan çocuk, yere düşerek ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.