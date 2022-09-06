Şanlıurfa 3. sayfa haberleri: Şanlıurfa'da tehlike saçan minare onarılıyor 3. Sayfa Haberleri Gelen Şanlıurfa haberlerine göre Şanlıurfa'da tehlike saçan minare onarılıyorŞANLIURFA Şanlıurfa'da eğrildiği için çatlaklıklar oluşan tarihi cami minaresi tadilata alındı. Şanlıurfa'da tehlike saçan minare onarılıyor ŞANLIURFA Şanlıurfa'da eğrildiği için çatlaklıklar oluşan tarihi cami minaresi tadilata alındı. Eyyübiye ilçesindeki tarihi İmam Aslan Cami minaresi tadilata alındı. Uzun süredir yaşanan eğrilik nedeniyle çatlaklıkların oluştuğu minare tehlike saçıyordu. Zaman zaman taşların koparak yola ve kaldırıma düştüğü minare Şanlıurfa İl Müftülüğü ve hayırsever vatandaşların girişimleriyle tadilata alındı. Onarım çalışmasının sürdüğü bölgede çalışan işçiler, metrelerce yükseklikteki minareden taşları sökerek vinç yardımıyla aşağı indiriyor. Vatandaşlar, tehlike saçan cami minaresinin uzun süredir onarılmayı beklediğini söyledi. Bölge esnaflarından Halil Kürüm, emeği geçenlere teşekkür etti. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı Şanlıurfa Cami 3. Sayfa Haberler

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