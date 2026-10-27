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Şanlıurfa Eyyübiye'de 2 bin 970 Captagon hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında

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Şanlıurfa Eyyübiye'de 2 bin 970 Captagon hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde jandarma narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 bin 970 Captagon hap ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 970 Captagon hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen S.S. ve M.K.'nin ikamet adreslerine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 970 Captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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