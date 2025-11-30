Haberler

Şanlıurfa-Diyarbakır Karayolunda Tır Kazası: Sürücü Yaralandı, Yol Kapandı

Şanlıurfa-Diyarbakır Karayolunda Tır Kazası: Sürücü Yaralandı, Yol Kapandı
Güncelleme:
Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda tekstil malzemesi yüklü bir tır devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, yol tek yönlü trafiğe kapandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunda tekstil malzemesi yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, yol trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa GAP Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki tekstil malzemesi yüklü tırın lastiğinin patlaması sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak devrildi. Kazada yaralanan tır şoförü, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tırın yola saçılan yükü nedeniyle Şanlıurfa-Diyarbakır yolu tek yönlü trafiğe kapandı. Bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolun trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor. 112 Acil Sağlık ekipleri ile vatandaşlar da yola dağılan malzemelerin kaldırılmasına destek verdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
