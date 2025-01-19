Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden, Suriye'nin Ayn El Arap kentine zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı yapıldı. PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki bölgeye askeri konvoy ilerledi.
Şanlıurfa'nın Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) kentinin karşısında yer alan Suruç ilçesine zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.
ZIRHLI ARAÇ VE MÜHİMMAT SEVKİYATI
PKK/YPG terör örgütünün kontrolünde yer alan Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) kenti sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.
SINIR HATTINA DOĞRU İLERLEDİLER
Şanlıurfa'nın Suruç ilçene bağlı kırsal Aligör Mahallesi'nden geçen askeri konvoy, sınıra hattına doğru ilerledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa