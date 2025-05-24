Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: İki Kişi Kurtarıldı

Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: İki Kişi Kurtarıldı
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Şanlıurfa-Mardin karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında otomobilde sıkışan iki kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Şanlıurfa- Mardin karayolunun Haliliye ilçesine bağlı kırsal Osmanbey Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, 63 ADK 667 plakalı ve 46 PL 066 plakalı Opel marka otomobiller ile henüz plakası belirlenemeyen otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazada Abdullah S. ve Mehmet A. otomobilde sıkışırken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkarttıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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