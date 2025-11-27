Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akabe Mahallesi'nde Suruç yönünden kent merkezine seyreden 4 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA