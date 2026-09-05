Haberler

Birecik'te Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Birecik'te Zincirleme Kaza: 3 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa Birecik'te traktör ve iki otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Traktör ortadan ikiye ayrılırken, araçlardan biri şarampole devrildi, diğeri yan yattı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobil ile traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yararlanırken, traktör ortadan ikiye ayrıldı.

Edilen bilgiye göre, kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Böğürtlen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Traktör ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Traktör ortadan ikiye ayrıldı

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıran sonra ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ortadan ikiye ayrılırken otomobillerden biri şarampole devrildi, diğeri ise yan yattı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu

Başkent güne operasyonla uyandı! Çok sayıda adrese baskın

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Diplomaside geniş çaplı değişiklik! Erdoğan 12 yeni isim atadı
Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı

Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Reklam panosundaki afişi sprey boya ile kapattı! Gerekçesi de olay kadar ilginç

Reklam panosundaki afişi kapattı! Gerekçesi de olay kadar ilginç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun

Maç bitti, ortalık karıştı: Yazıklar olsun

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın

Bu rezilliğe daha fazla müsaade edilmedi! İş yeri sahibi tutuklandı
“Fakir erkeklerle evlenmeyin, çocuk yapmayın” sözleri gündem oldu

Kadınlara verdiği nasihat bomba! Erkekler bu duruma fena bozulacak