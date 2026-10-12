Haberler

Şanlıurfa'da yolcu otobüsündeki valizde kazağa saklı 15 bin uyuşturucu hap bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da yolcu otobüsündeki valizde kazağa saklı 15 bin uyuşturucu hap bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da polis ekiplerinin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, valizin içindeki kazağın içine saklanmış 15 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından bir yolcu otobüsünde yapılan aramada valizin içerisindeki kazağın içine saklanmış 15 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünü durdurarak içerisinde arama yaptı. Aramada bir valizi açan ekipler, içerisindeki kazağın içine saklanmış 15 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
Husiler Riyad’ı 24 saatte ikinci kez vurdu! Trump'tan 'Saldırılara katılabiliriz' mesajı

ABD Husilere karşı harekete mi geçiyor? Trump'tan açık mesaj
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi
Süper Lig'den gitti tarih yazdı! Samsunspor'un eski yıldızı Amerika'yı salladı

Süper Lig'den gitti tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
Dolarda 18 ay sonra bir ilk

Dolarda 18 ay sonra bir ilk!
Fon soruşturmaları sürerken TMSF'den dikkat çeken hamle! 75 personel alınacak

Türkiye'yi sarsan dosya için 75 kişi alınacak! İşte başvuru şartları
Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var

Otostop yapan başörtülü kadının görüntüsüne tepki yağıyor

Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık

Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık
Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi

Arda'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi