Şanlıurfa'da yolcu otobüsündeki valizde kazağa saklı 15 bin uyuşturucu hap bulundu

Şanlıurfa'da yolcu otobüsündeki valizde kazağa saklı 15 bin uyuşturucu hap bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da polis ekiplerinin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, valizin içindeki kazağın içine saklanmış 15 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından bir yolcu otobüsünde yapılan aramada valizin içerisindeki kazağın içine saklanmış 15 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünü durdurarak içerisinde arama yaptı. Aramada bir valizi açan ekipler, içerisindeki kazağın içine saklanmış 15 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.