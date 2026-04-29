Şanlıurfa'da yol kontrolünde 8 bin 958 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerin yol kontrolünde 8 bin 958 paket gümrük kaçağı sigara ile puro, çay ve elektronik sigara ele geçirildi, 26 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca tütün ve alkol kaçakçılığına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, Viranşehir ve Birecik ilçeleri ile Otoyol Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yürütülen faaliyetlerde, 8 bin 958 paket gümrük kaçağı sigara, 100 adet puro, 28 kilogram çay, 5 kilogram nargile tütünü, 15 elektronik sigara ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda 26 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı