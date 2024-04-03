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Şanlıurfa'da yerel basın mensuplarına tehditler

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki yerel seçimlerin ardından sosyal medyadaki bazı sahte hesaplar üzerinden yerel basın mensuplarına tehditler yağdırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki yerel seçimlerin ardından bazı sahte sosyal medya hesapları üzerinden basın mensupları hedef alındı. İlçede görev yapan basın mensuplarına yönelik tehditler içeren hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şükrü Dolaş, "Halkın sesi olan gazetecilere sahte hesaplar üzerinden tehdit içerikli cümleler kurmak mesleki motivasyonları düşürülmeye çalışılmaktadır. Bu kişilerin tek amacı halkı galeyana getirmek ve tek görevi halkı bilgilendirmek olan gazetecilere karşı provokasyon yapılıyor. Bu konuyla ilgili avukatımız söz konusu hesaplar hakkında suç duyurusu ve manevi tazminat davası açacaktır. Öte yandan kendi ismini kullanmaktan korkan bu sosyal medya kullanıcıları yaptığı paylaşımlarla ne derece provokatör olduğunu da kanıtlamıştır" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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