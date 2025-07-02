Şanlıurfa'da Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya İrfan Deniz, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi Kuzeybatı Çevre Yolunda meydana geldi. A.K. yönetimindeki 31 AKR 287 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya İrfan Deniz'e (38) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü A.K., gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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