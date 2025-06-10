Şanlıurfa'da Yakıt Tankeri Devrildi: 1 Yaralı

Şanlıurfa'da Yakıt Tankeri Devrildi: 1 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde devrilen yakıt tankerinde 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yakıt tankeri devrildi: 1 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yakıt tankeri devrildi. 1 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolu Hilvan girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir yakıt tankeri henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada hurdaya dönen tankerin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tankerin boş olması, muhtemel bir patlamayı engelledi.

Kaza nedeniyle Siverek-Şanlıurfa kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Tankerin çekilmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - 3.Sayfa
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