Üye Girişi
Haberler

Elindeki altın bilezikleri için öldürmüş! Evinde katledilen yabancı uyruklu kadının katili komşusu çıktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da dün öldürülen yabancı uyruklu kadının katilinin, alt katta oturan yabancı uyruklu komşusu olduğu ortaya çıktı. Katilin kadını elindeki altın bilezikleri almak için çocuğunun gözü önünde öldürdüğü öğrenildi.

Şanlıurfa'da dün öldürülen yabancı uyruklu kadının katili alt katta oturan yabancı uyruklu komşusu çıktı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahıs, pişman olduğunu söyledi.

CANSIZ BEDENİNİ KOCASI BULDU

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu Nur El Süleyman, işten eve dönen kocası tarafından yerde hareketsiz bir şekilde kanlar içerisinde bulundu. İhbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Elindeki altın bilezikleri için öldürmüş! Evinde katledilen yabancı uyruklu kadının katili komşusu çıktı

KATİL KOMŞUSU ÇIKTI

Genç kadının cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken şüpheli olarak alt komşusu olan yabancı uyruklu Demmam Zerur (24) gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlı, cinayeti işlediğini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elindeki altın bilezikleri için öldürmüş! Evinde katledilen yabancı uyruklu kadının katili komşusu çıktı

ALTIN BİLEZİKLERİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Adliye çıkışında gazetecilerin "Neden öldürdünüz" sorusuna "Pişman" cevabını veren zanlının cinayeti kadının elindeki altın bilezikleri almak için işlediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Mahkeme Tutuklama Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

CHP lideri Özel'den dikkat çeken uyarı: Topraklarımızı İsrail'e, Yunanistan'a katmaya gayret gösteriyorlar

CHP lideri Özel'den dikkat çeken uyarı: Topraklarımızı İsrail'e, Yunanistan'a katmaya gayret gösteriyorlar

 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis'i feshederek erken seçim kararı aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis'i feshederek erken seçim kararı aldı

 Erdoğan'dan elektronik sigarayla ilgili net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Erdoğan'dan elektronik sigarayla ilgili net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Bakmadan Geçme

Fransa Kanada maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fransa Kanada maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fransa Kanada maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fransa Kanada maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fransa Kanada maçı CANLI izle! (HD) Fransa Kanada maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Fransa'da Macron neden erken seçim kararı aldı? Erken seçim ne zaman yapılacak? YKS soruları sızdı mı? ÖSYM Başkanı Ersoy iddiaları yalanladı Fenerbahçe seçim sonuçları 2024! Ali Koç ve Aziz Yıldırım hangi sandıktan kaç oy aldı? İşte oy sayıları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aldığı toplam oy sayıları kaç? (%) Aziz Yıldırım ve Ali Koç yüzde kaç oy aldı? Fenerbahçe başkanlık seçimi sonucu! BAŞKAN KİM OLDU? İşte sandık sonuçları Aziz Yıldırım kaç oy aldı? Fenerbahçe başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'ın oy sayısı kaç? Ali Koç kaç oy aldı? Fenerbahçe başkanlık seçiminde Ali Koç'un oy sayısı kaç? Fenerbahçe başkanlık seçiminde kaç oy kullanıldı? Kullanılan oy sayısı! 9-10 Haziran Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 9-10 Haziran hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi!
Tarihi seçim sona erdi! Fenerbahçe'de 3. Ali Koç dönemi

Tarihi seçim sona erdi! Fenerbahçe'de 3. Ali Koç dönemi
500

Yorumlar (3)

Turbo Levent:

İNSANLIK NE HALE GELDİ ÜLKEDE AMPULLDENN SONRA

50
15
yanıtYanıtla
Pole star:

Diğerleri çok mu farklı gundi

yanıt5
yanıt9
hakan er:

Fuzuli masraflar

32
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title