Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan 10 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yürütülen operasyonlarda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 10 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA