Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
Şanlıurfa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ile Eyyübiye, Birecik, Hilvan, Halfeti ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından uyuşturucu madde bulundurdukları belirlenen 6 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda 108 gram kubar esrar maddesi, 17 gram esrar maddesi, 15 gram kenevir tohumu, 67 kök kenevir bitkisi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet şarjör ve 84 adet farklı çaplarda ve ebatlarda fişek ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA

