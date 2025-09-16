Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Halfeti, Birecik ve Siverek ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Narkotik Suçlarla Mücadele" kapsamında yürüttükleri çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde bulundurdukları ve ticaretini yaptıkları belirlenen 4 şüpheliyi takibe aldı. Şüphelilerin otomobillerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 2 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 8 gram sentetik uyuşturucu, 1 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan materyal ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ŞANLIURFA