Haberler

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Halfeti, Birecik ve Siverek ilçelerinde uyuşturucu madde bulunduran ve ticaretini yapan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Halfeti, Birecik ve Siverek ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Narkotik Suçlarla Mücadele" kapsamında yürüttükleri çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde bulundurdukları ve ticaretini yaptıkları belirlenen 4 şüpheliyi takibe aldı. Şüphelilerin otomobillerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 2 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 8 gram sentetik uyuşturucu, 1 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan materyal ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Borsa'da manipülasyon iddiası! Ünlü ekonomist Işık Ökte dahil 14 şüpheli gözaltında

Borsa'da manipülasyon iddiası! Ünlü ekonomist de gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş umuduyla gitti, mide bulandıran partinin içine düştü

İş vaadiyle kandırıp mide bulandıran partiye götürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.