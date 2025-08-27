Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında
Birecik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 kilo 525 gram kubar esrar ve 555 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gerçekleştirilen çalışmada 2 kilo 525 gram kubar esrar maddesi ile 555 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Birecik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile ilgili çalışma gerçekleştirdi. Evlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları belirlenen 3 zanlı tespit edildi. Operasyonda zanlılar gözaltına alınırken yapılan aramada ise 2 kilo 525 gram kubar esrar maddesi ile 555 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli ile ilgili yasal işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA

