Haberler

Şanlıurfa'da Motosikletli Polis Timlerinden Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Şanlıurfa'da Motosikletli Polis Timlerinden Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa’da motosikletli polis timlerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 bin 361 sentetik ecza hapı ve 63 captagon hap ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da motosikletli polis timlerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinde motosikletli polis timleri amirliği ekiplerince belirlenen bazı noktalara operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 2 bin 361 sentetik ecza hapı ile 63 captagon hap ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrenciler ve veliler dikkat! Okul yönetmeliği sil baştan değişti

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sil baştan değişti
Yıllık 37 milyon dolar kazanan Alperen Şengün'den ailesine servet değerinde hediye

Yılda 37 milyon dolar kazanan Alperen'den servet değerinde jest
Uzak Şehir'in Pakize'sinden olay pozlar: Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

Tatil pozları bomba! Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

İran'a saldırdıktan sonra ABD'ye gitti: Zelenski'nin planı ne?

İran'a saldırıp ABD'ye gitti: En önemli önceliği bakın neymiş
Kayınvalidenin geline taktığı hediye düğüne damga vurdu

Kayınvalidenin geline taktığı hediye düğüne damga vurdu
Eskişehir'de kavgada geriye kol saati ve kapı kolu kaldı

Gece yarısı kavgaya tutuştular, geriye sadece kapı kolu ve saat kaldı
Buluşacağı erkekle ilgili gerçeği öğrenen kadından tepki çeken hareket

Buluşacağı erkekle ilgili gerçeği öğrenen kadının hareketi olay oldu