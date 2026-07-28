Şanlıurfa'da Motosikletli Polis Timlerinden Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Şanlıurfa'da motosikletli polis timlerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinde motosikletli polis timleri amirliği ekiplerince belirlenen bazı noktalara operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 2 bin 361 sentetik ecza hapı ile 63 captagon hap ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı