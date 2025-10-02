Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 210 Bin TL Ele Geçirildi
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Birecik ve Siverek ilçelerinde düzenledikleri operasyonda 40 gram kokain, 4 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 210 bin TL nakit para ele geçirdi.
Şanlıurfa'da bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 210 bin TL nakit para ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Birecik ve Siverek ilçelerinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 40 gram satışa hazır halde paketlenmiş kokain, 4 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan aparat ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 210 bin TL nakit para ele geçirildi.
Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
