Haberler

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 210 Bin TL Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Birecik ve Siverek ilçelerinde düzenledikleri operasyonda 40 gram kokain, 4 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 210 bin TL nakit para ele geçirdi.

Şanlıurfa'da bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 210 bin TL nakit para ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Birecik ve Siverek ilçelerinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 40 gram satışa hazır halde paketlenmiş kokain, 4 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan aparat ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 210 bin TL nakit para ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tüm gemilerle irtibat kesildi, alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı

Tüm gemilerle irtibat kesildi, aktivistler açlık grevine başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sumud Filosu saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! ABD Konsolosluğu taşlandı

Türkiye uyumadı! Haberi duyan sokağa çıktı, konsolosluk taşlandı
2 çocuk annesi kadın dolaba asılı halde bulundu

2 çocuk annesi kadın dolaba asılı halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.