Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa'da durdurulan araçta 2 kilo 450 gram skunk ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak ve nakletmek" suçlamasıyla yakalanan şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada, 4 parça halinde 2 kilo 450 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü. Soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı