Şanlıurfa'da Tütün ve Alkol Kaçakçılarına Operasyon: 3 Gözaltı

Şanlıurfa'da tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik Eyyübiye ve Suruç ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Ekiplerce adreslerde yapılan aramada, 10 şişe sahte alkol, 672 alkol etiketi, 495 alkol kapağı, çeşitli markalara ait 33 boş alkol şişesi, sahte alkol yapımında kullanılan 5 litre renklendirici ve tatlandırıcı, 2 bidon etil alkol, 43 mazot filtresi, 2 bin 678 paket gümrük kaçağı sigara, 31 kilogram çay, 5 matkap ve ağaç budama makinesi ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - ŞANLIURFA