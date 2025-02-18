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Şanlıurfa'da Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında, bir sürücü hayatını kaybetti. Suruç Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatif Başkanı Mehmet Durmaz'ın yaralandığı kazada, diğer sürücü Mehmet Akbaş, hastanede tedavi altına alındı ancak yaşam savaşını kaybetti.

Şanlıurfa'da yaşanan trafik kazasında yaralanan sürücü hastanedeki yaşam savaşını kaybetti. Bir sürücünün öldüğü, Suruç Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatif Başkanı Mehmet Durmaz'ın yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 29'uncu kilometresinde bulunan Akıncı mevkisinde meydana geldi. Suruç Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Mehmet Durmaz yönetimindeki 63 FL 650 plakalı Volkswagen marka otomobil, Suruç istikametine doğru seyir halindeyken, akaryakıt istasyonundan çıkan Mehmet Akbaş kontrolündeki 63 AGH 612 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan iki sürücü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Akbaş yaşam savaşını kaybetti

Kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet Akbaş, ambulansla Suruç Devlet Hastanesi kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan Akbaş daha sonra Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Akbaş, 5 gün sonra doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akbaş'ın cenazesi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Suruç ilçesinde defnedildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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