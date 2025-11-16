Haberler

Şanlıurfa'da Trafik Kazası Sonrası Araçta Alevler İçinde Patlamalar Yaşandı

Hilvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, pikaba çarpan otomobilde alevler yükselerek art arda patlamalar yaşandı. Olay anları çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından alev alan otomobilde art arda patlamalar yaşandı. Korku dolu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, Eski Hilvan- Şanlıurfa yolu üzerinde, Akziyaret-İlhan arası devlet yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir pikabın aniden fren yapması sonucu arkadan gelen otomobil pikaba çarptı.

Kaza sonrası pikap sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığı iddia edilirken, çarpışmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, araçta art arda patlamalar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, araç kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

