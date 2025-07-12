Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında, tıra arkadan çarpan otomobildeki 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken, sürücü ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da tıra arkadan çarpan otomobildeki çocuk hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. D.T. yönetimindeki 34 EAR 940 plakalı otomobil, aynı yöne giden B.İ'nin kullandığı 33 ALH 16 plakalı tıra arkadan çarptı. Otomobil tırın altına girerken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otomobilden çıkarılan sürücü D.T. ile oğlu Mehmet Fırat Tekin (14), yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Fırat Tekin, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. D.T.'nin tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü bildirilirken, jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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