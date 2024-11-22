Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç ilçesi Mürşitpınar karayolunda meydana geldi. Mehmet C. yönetimindeki 01 R 6825 plakalı Renault marka otomobil ile Furkan B. İdaresindeki 49 ABD 508 plakalı Dacia Sandero marka otomobil çarpıştı. Kazada, Renault marka otomobil içerisinde yolcu olan Nabi Ceyhan olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet C., Furkan B. ile Delil A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede polis ekipleri güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.