Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Şanlıurfa-Hilvan karayolunda kontrolden çıkan otomobil kazasında, sürücü hayatını kaybederken, eşi ve kızı yaralandı.

Şanlıurfa- Hilvan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Hilvan karayolu Emoş Dinlenme Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü Mehmet Gümüşlü olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ve kızı ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa'daki devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
