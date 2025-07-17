Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile traktörün kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili jandarma işlem başlattı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, otomobil ile traktörün kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Siverek-Çermik karayolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Siverek istikametinden Çermik yönüne seyir halinde olan İbrahim Halil Koçyiğit (42) idaresindeki 61 RA 327 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İbrahim Karakaya (62) yönetimindeki 33 ACS 134 plakalı traktör ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü İbrahim Halil Koçyiğit ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koçyiğit, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada aynı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Kılıçarslan ile traktör sürücüsü İbrahim Karakaya da yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri işlem başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Aracının üzerini 2 ay sonra açan vatandaş karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Aracının üzerini 2 ay sonra açan vatandaş şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konyaspor Başkanı açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştık

Konyaspor Başkanı açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.