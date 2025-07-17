Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, otomobil ile traktörün kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Siverek-Çermik karayolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Siverek istikametinden Çermik yönüne seyir halinde olan İbrahim Halil Koçyiğit (42) idaresindeki 61 RA 327 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İbrahim Karakaya (62) yönetimindeki 33 ACS 134 plakalı traktör ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü İbrahim Halil Koçyiğit ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koçyiğit, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada aynı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Kılıçarslan ile traktör sürücüsü İbrahim Karakaya da yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri işlem başlattı. - ŞANLIURFA