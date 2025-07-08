Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Siverek-Şanlıurfa kara yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 63 HZ 376 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü ve yanında bulunan 9 yaşındaki İsa Salğut ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince devlet hastanesine kaldırılan yaralılardan küçük İsa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA