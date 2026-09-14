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Şanlıurfa’da tır ile biber yüklü kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Şanlıurfa’da tır ile biber yüklü kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde tır ile kırmızı biber yüklü kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile kırmızı biber yüklü kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tır ile kırmızı biber yüklü kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yan yatarken, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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