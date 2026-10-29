Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şanlıurfa'da ticari takside 2 kilo 100 gram skunk ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da ticari takside 2 kilo 100 gram skunk ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da durdurulan ticari takside yapılan aramada 2 kilo 100 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak ve nakletmek suçlarından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Şanlıurfa'da bir ticari takside 2 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, durdurulan ticari takside yapılan aramada 2 kilo 100 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak ve nakletmek suçlarından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu'ya rakibinden rest! Siyonist askerlik hükümeti kuracak

Netanyahu'nun koltuğunu sallayacak hamle
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22 metrelik uçuruma yuvarlandılar! 15 yaşındaki Eylül'den acı haber

Kahreden haberler peş peşe geldi! Önce Kerin sonra Eylül
Van'da trafik kazasında yaralanan polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu

Kahreden kaza! Polis memuru şehit oldu
Netanyahu'nun partisinin, 'Arap partileri oyları çaldı' iddiasına yalanlama

Sandıktaki hezimete uydurduğu kılıf elinde kaldı! Anında yalanladılar
İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! Birçok cadde trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu listeye bakmadan trafiğe çıkmayın
Tüfekle ateş açtı, husumetlisinden kaçarken bıçakla yaralandı

Biti tüfekle geldi, biri bıçakla! Sonrası çok fena
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim

Aykut Kocaman bombayı patlattı: O giderse gelirim
ABD'ye kaçan Bolsonaro kendisini 'Brezilya'nın lideri' ilan etti

Seçim hezimeti sonrası ülkeden kaçtı! Sonraki hamlesi daha da skandal