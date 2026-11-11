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Şanlıurfa'da tenekede ateş yakan anne ve kızı zehirlenip hastaneye kaldırıldı

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Şanlıurfa'da tenekede ateş yakan anne ve kızı zehirlenip hastaneye kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Şanlıurfa'da tenekede ateş yakan anne ve kızı zehirlenip hastaneye kaldırıldı
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ısınmak için yağ tenekesinde ateş yaktıkları evde karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan annenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, kızının ise iyi olduğu bildirildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, ısınmak için oturdukları evde yağ tenekesinde ateş yakan anne ve kızı zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Kendirci Mahallesi'nde meydana geldi. Oturdukları tek katlı müstakil evde ısınmak için tenekede ateş yakan E.S. (48) ile kızı M.S. (13) bir süre sonra odayı dolduran karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Anne ile kızı, sağlık ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan annenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, çocuğun ise iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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