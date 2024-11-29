Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 6 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Harran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, telefonda kendilerini hakim, savcı, polis ve jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu çerçevede Harran ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada, 15 cep telefonu, 8 sim kart, 5 bilgisayar, 1 kamera kayıt cihazı ve 1 flash bellek ele geçirildi. Zanlılar, işlemleri için emniyette götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.