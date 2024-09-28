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Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu: 4 Tutuklama

Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu: 4 Tutuklama
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gerçekleştirilen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda, dolandırıcılıkta kullanılan çeşitli malzemeler ve uyuşturucu ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Akçakale Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 32 müştekinin 17 milyon 600 bin lira dolandırılmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda, telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen İ.B. (55), C.K. (36), T.B. (23), A.Ü. (23) ve M.B.'nin (16) Geçittepe Mahallesi'nde saklandığı tespit edildi. Operasyonla 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, 14 telefon, 12 sim kart, dron, bilgisayar, 2 av tüfeği, motosiklet, tabanca, bir miktar uyuşturucu ile 9 klasör içinde muhtelif evrak ve çok sayıda yabancı uyruklulara ait kimlik fotokopisi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı, C.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Güvenlik Politika Akçakale 3-sayfa Polis

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