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Şanlıurfa'da Tefecilere Operasyon: 3 Gözaltı

Şanlıurfa'da Tefecilere Operasyon: 3 Gözaltı
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gerçekleştirilen tefecilere yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda senet ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Şanlıurfa'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Suruç ilçesinde belirlenen 3 adreste tefecilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 27 adet 3 milyon 650 bin TL değerinde yazılı senet, 16 adet defter şeklinde oto alım-satım senetli sözleşme koçanı, 295 adet yazısız senet, 4 adet alacak-verecek defteri, 2 adet vekaletname, 2 adet satış sözleşmesi, 5 adet muhtelif satışlara ait tapu senedi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca şarjörü, 40 adet tabanca fişeği ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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