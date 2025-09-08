Haberler

Şanlıurfa'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 10 Yaralı

Hilvan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, bazılarının durumu ağır.

Kaza, sabah saatlerinde Hilvan ilçesine bağlı Apaydın ile Çakmak Mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hilvan, Siverek ve Şanlıurfa'da çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
