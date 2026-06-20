Şanlıurfa'da tanker ve kamyon sulama kanalına düştü: 2 yaralı

Şanlıurfa'da yakıt tankeri ile kamyonun çarpışması sonucu her iki araçta sulama kanalına düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Şanlıurfa-Akçakale kara yolu Sultantepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, plakaları ve sürücüleri belirlenemeyen akaryakıt tankeri ile kamyonun çarpışması sonucu her iki araçta sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı