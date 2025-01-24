Şanlıurfa'da Sünger Yükü Yola Saçıldı: Sürücüler Büyük Tehlike Atlattı

Şanlıurfa'da kamyonet kasasına yüklü süngerler yola savruldu. Sürücülerin büyük tehlike atlattığı anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Harran Kapı Caddesi üzerinde yaşandı. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kamyonetin kasasındaki süngerler, bir anda ipin kopmasıyla yola savruldu. Kamyonet arkasında ilerleyen sürücülerin büyük tehlike atlattığı olayda şans eseri yaralanan olmadı. Yola saçılan süngerler, nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Süngerlerin kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. Tehlikenin kıl payı atlatıldığı anlar kameraya yansıdı. - ŞANLIURFA