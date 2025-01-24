Üye Girişi
Haberler
Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasının ardından oyuncu Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı

Ayşe Barım'ın gözaltına alınması sonrası iki ünlü ifadeye çağrıldı
78 canımıza mezar olan oteldeki 8 ihmal

Şimdi hesap zamanı! İşte 78 canımızı hayattan koparan 8 ihmal
Grand Kartal Otel'de camdan sarkıtılan o çarşafın hikayesi

Grand Kartal Otel'de camdan sarkıtılan o çarşafın inanılmaz hikayesi
Donald Trump'ın bir sözüyle altın uçuşa geçti

Bir sözüyle altın uçuşa geçti

Şanlıurfa'da Sünger Yükü Yola Saçıldı: Sürücüler Büyük Tehlike Atlattı

Şanlıurfa'da Sünger Yükü Yola Saçıldı: Sürücüler Büyük Tehlike Atlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kamyonetin kasasındaki süngerler, ipin kopması sonucu yola savruldu. Sürücüler büyük bir tehlike atlattı ancak şans eseri yaralanan olmadı. Olay sonrası yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Şanlıurfa'da kamyonet kasasına yüklü süngerler yola savruldu. Sürücülerin büyük tehlike atlattığı anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Harran Kapı Caddesi üzerinde yaşandı. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kamyonetin kasasındaki süngerler, bir anda ipin kopmasıyla yola savruldu. Kamyonet arkasında ilerleyen sürücülerin büyük tehlike atlattığı olayda şans eseri yaralanan olmadı. Yola saçılan süngerler, nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Süngerlerin kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. Tehlikenin kıl payı atlatıldığı anlar kameraya yansıdı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
img

Yeleği ve ölmeden önce yaralı olarak oturduğu koltuk bulundu
img

Zuhal Topal'ın eşinden Fransa'da kayak oteli paylaşımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
Ayşe Barım'ın gözaltı sürecinin perde arkası! Telefonda konuştuğu 3 isim yüzünden başı yandı

Telefonda konuştuğu 3 isim yüzünden başı yandı
İngiltere'e gündem Altay! Kurtardığı pozisyonu bütün ülke konuşuyor

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı
620 metre yüksekliğe sahip dünyanın en yüksek köprüsü bu sene açılıyor

620 metre yüksekliğe sahip dünyanın en yüksek köprüsü bu sene açılıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.