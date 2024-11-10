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Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Düşerek Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Düşerek Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 8 yaşındaki Muhammed Hummeydi, arkadaşlarıyla oynarken düştüğü sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, arkadaşları ile DSİ'ye ait sulama kanalı kenarında oynayan Muhammed Hummeydi (8) dengesini kaybederek kanala düştü. Akıntıya kapılarak sürüklenen çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye giden Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Dalgıç Polis Amirliği ekipleri su altında, itfaiye ve AFAD ekipleri ise kanal çevresinde arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucu dalgıç polisler tarafından küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Kanal kenarına çıkarılan ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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