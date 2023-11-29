Şanlıurfa'da Siteden Bisiklet Hırsızlığı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir hırsız, bir sitede bulunan otoparktan 10 bin TL değerindeki bisikleti çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hırsız, girdiği sitenin otoparkından 10 bin TL'lik bisikleti ve bazı eşyaları çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, ilçenin Hasançelebi Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Gece geç saatlerde sitenin otoparkına giren bir kişi, uzun bir müddet apartmanların arasında gezdikten sonra 10 bin TL değerindeki bisikleti çaldı. Şahıs bisiklete binerek gözden kaybolurken, o anlar sitenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA