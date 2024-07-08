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Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde evine giderken silahlı saldırıya uğrayan 55 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da evine gittiği sırada silahlı saldırıya uğrayan 55 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, gece geç saatlerde Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyerek evine giden Nihat Ağaslan (55), kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ağaslan, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ağaslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağaslan'ın cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karaköprü Şanlıurfa Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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