Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: Karı-Koca Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı

Şanlıurfa'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda karı-koca öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi'nde yaşandı. C.Ö., iddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan akrabası Hüseyin Özbay'ın evine gitti. C.Ö. yanındaki pompalı tüfekle karı koca Hüseyin ve Dursun Özbay ile çocukları Yusuf ile gelinleri İsmet Özbay'a ateş açtı. Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye giden sağlık ekipleri, karı-koca Hüseyin ve Dursun Özbay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı İsmet ve Yusuf ise ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, katil zanlısı C.Ö.'yü gözaltına aldı. Hayatını kaybeden karı-kocanın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA