Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçe merkezinde iki kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunların hedefi olan Mahmut T. (28), ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Mahmut T., Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ŞANLIURFA