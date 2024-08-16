Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 2 gurup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesinde meydana geldi. Eyyüp Peygamber Caddesindeki bir iş yerinde 2grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, İbrahim Halil Baynaz olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.