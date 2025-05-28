Şanlıurfa'da Silahlı Çatışma: Zanlı Yaralı Olarak Yakalandı

Şanlıurfa'da Silahlı Çatışma: Zanlı Yaralı Olarak Yakalandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, polise ateş açan ve kovalamacanın ardından yaralı olarak yakalanan R.Ç. hakkında soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hakkında çeşitli suçlardan araması bulunan bir zanlı, polisle girdiği silahlı çatışmanın ardından yaralı olarak yakalandı.

Olay, gece geç saatlerde ilçeye bağlı Kale Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hakkında arama kararı bulunan R.Ç.'nin kullandığı aracı durdurmak isteyen polis ekipleri, zanlının silahla ateş açması üzerine karşılık verdi. Polis ekiplerinden kaçan R.Ç., bir süre süren kovalamacanın ardından aracının lastiklerine ateş edilerek durduruldu.

Polise ateş etmeye devam eden zanlı, daha sonra yakınlardaki bir eve girerek burada saklanmaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına da silahla karşılık veren R.Ç., özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla yaralı şekilde ele geçirildi.

Zanlı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından güvenlik önlemleri altında Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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