Şanlıurfa'da silahla düğün salonunu basan üvey amca dehşet saçtı...O anlar kamerada

Miras kavgasında silahlar konuştu, 3 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, üvey kardeşin yeğeninin düğününü silahla bastığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Suruç ilçesine bağlı Mürşitpınar Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yaşandı. Sezai B. ile Medine Ş.'nin düğünü başladıktan yaklaşık bir saat sonra üvey kardeş F.B., iddiaya göre ağabeyi ile yaşadığı miras kavgası nedeniyle yeğeninin düğününü bastı. Düğün salonu kapısından içerideki konuklar üzerine rastgele ateş açtığı iddia edilen şüpheli, 3 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Suruç Devlet Hastanesi kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. F.B. gözaltına alındı.

Yeğeninin düğününü basarak, 3 kişiyi silahla yaralayan F.B.'nin rahat tavırlarıyla salona gelmesi ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.