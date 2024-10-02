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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 8 Tutuklama

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Siverek ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 27 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 8 şahıs tutuklandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Siverek ilçelerinde jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde silah ve mühimmat kaçakçılığı, nitelikli aranan şahısların yakalanması çerçevesinde 24 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından aranan şüphelilerin de bulunduğu 27 şahıs gözaltına alındı. Ev, işyeri, ahır ve dağlık alanlarda yapılan aramalarda 9 uzun namlulu silah, 18 tabanca, 9 av tüfeği, 1 adet keskin nişancı dürbünü ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 8 Tutuklama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa

Kaçakçılık Viranşehir Operasyon Şanlıurfa Jandarma Politika Güvenlik 3-sayfa Siverek Hukuk Suç

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