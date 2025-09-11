Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Şanlıurfa'da jandarma tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda el bombaları, uzun namlulu silahlar, makineli tabancalar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Viranşehir ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında 17 el bombası, 12 piyade tüfeği, 4 makineli tabanca, 23 tabanca, 5 av tüfeği, 13 gece ve gündüz görüş dürbünü, 1 lazermetre, 212 şarjör ve 23 bin 822 çeşitli çap ve ebatlarda fişek ile suç unsuru sayılan birçok malzeme bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - ŞANLIURFA