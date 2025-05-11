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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 45 Silah Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 45 Silah Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 44 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile toplam 45 silah ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 45 adet ruhsatsız silah ele geçirildi: 2 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 44 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ceylanpınar ilçesindeki 3 iş yeri ve 1 ikamete silah kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 2 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda 44 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet kurusıkı tabanca ile 8 adet havalı tüfek ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ATAN - 3.Sayfa
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